Operazione della polizia

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno portato a termine un’operazione antidroga a Siracusa e ad Augusta. E’ stato tratto in arresto Omar Alì, siracusano di 30 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hascisc.

In particolare, i poliziotti hanno effettuato un controllo in una palazzina di via Immordini ed hanno

notato un giovane all’interno di un androne che, alla vista degli agenti fuggiva, salendo le scale dello stabile, portando con sé un vistoso zaino che ha provato a disfarsi. Dentro c’erano i documenti di identità dell’arrestato, 50 grammi di marijuana, 4 grammi di haschisc, 8 grammi di cocaina, nonché la somma di 245 euro, in banconote di vario taglio. I poliziotti, in considerazione della droga sequestrata, idonea a confezionare almeno 85 dosi di cocaina, 96 dosi di marijuana e 9 di hascisc, del valore commerciale di circa 3000 euro, su disposizione dell’autorità Giudiziaria hanno arrestato il trentenne, ai domiciliari.

Ad Augusta, invece, gli agenti del commissariato hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Nicola Giustolisi , augustano di 28 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Al termine della perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati

130 grammi di erba e due bilancini di precisione. “Grazie al materiale sequestrato, che fa supporre che il giovane svolgesse un’attività di spaccio, su disposizione dell’autorità giudiziaria lo stesso è stato posto agli arresti

domiciliari” dicono dalla Questura di Siracusa.