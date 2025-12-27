Un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri ha portato alla luce un episodio di spaccio che coinvolgeva un nucleo familiare.

Coinvolti madre e figlio

Madre e figlio, rispettivamente di 41 e 19 anni, sono finiti al centro di un’operazione che ha condotto all’arresto del giovane e alla denuncia della donna.

L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, con il supporto dei militari di Canicattini Bagni e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio perlustrativo mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti

Il sequestro di droga

A seguito di una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto complessivamente circa 600 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e un grammo di cocaina. La droga era accuratamente occultata all’interno dell’abitazione, nascosta in una scatola collocata sotto una scrivania.

I provvedimenti

Nel corso dei controlli è stato inoltre sequestrato materiale ritenuto utile per la pesatura e il confezionamento delle sostanze.

Per il 19enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la madre è stata denunciata a piede libero per il medesimo reato.