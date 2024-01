tra i clienti anche dei ragazzini

La sua abitazione era stata trasformata in un supermercato della droga, almeno stando a quanto sostengono gli agenti di polizia che hanno arrestato un 30enne, lentinese, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Casa frequentata da ragazzini

Nel corso delle indagini, è emerso che quell’appartamento fosse frequentato anche da ragazzini, non è ancora stato svelato se tra essi vi fossero anche dei minorenni, di certo, nel corso di queste ultime settimane, le famiglie da un lato, preoccupate per le sorte dei propri figli, i residenti della zona dall’altro, spaventati all’idea di vivere in un luogo dedito al traffico di droga, avrebbero fatto delle segnalazioni alle forze dell’ordine.

Il riscontro della polizia

Gli accertamenti compiuti dalla polizia di Lentini hanno permesso di scoprire che la casa fosse davvero frequentata da giovanissimi da un particolare, emerso al termine della perquisizione. “La presenza di un quantitativo ingente di monete potrebbe far pensare che lo spaccio fosse destinato ad una clientela anche molto giovane e che i prezzi al dettaglio di alcuni tipi di droga fossero contenuti ed acquistabili dai ragazzi” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Cosa è stato trovato nella casa del 30enne

I poliziotti hanno fatto irruzione all’interno della casa ed ecco cosa è stato rinvenuto: 56 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish, 14,8 grammi di cocaina, 4,4 grammi di crack, 24,9 grammi di cocaina solida, 3 bilancini di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, degli appunti manoscritti attestanti la compravendita della droga, 3 carte postepay e 3.645 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Ai domiciliari

Al termine dei controlli, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Siracusa il trentenne è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare che si terrà nelle prossime ore al palazzo di giustizia di Siracusa, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.