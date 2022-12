il blitz a vittoria

Avevano trasformato la propria abitazione in un vero e proprio supermercato della droga due giovani tratti in arresto

dagli agenti del commissariato di Vittoria.

Tossici nei pressi della casa dei due arrestati

Le indagini sono scattate dopo che gli inquirenti si sono accorti di uno strano movimento di persone attorno ad un’abitazione: il sospetto è nato perché erano tutti quanti noti tossicodipendenti.

Droga in camera dal letto

Da qui, è scattata la perquisizione in quell’appartamento che ha permesso di rinvenire, su una scrivania, all’interno della camera di letto 44,5 grammi di cocaina e 102 grammi di hashish, già suddivisa in dosi pronte per la cessione ai clienti. Sulla stessa scrivania veniva rinvenuto materiale per il taglio, il peso ed il confezionamento dello stupefacente, inoltre c’erano pure un bilancino di precisione e strumenti necessari per la suddivisione delle dosi.

Domiciliari

I due spacciatori rispettivamente di anni 30 e 25, sono stati trasferiti negli uffici del commissariato di polizia e come disposto dalla Procura di Ragusa posti ai domiciliari. Lo stupefacente, che una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, e il materiale utile per la suddivisione e il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro.

Mercatino a Rosolini

I carabinieri hanno arrestato una donna di 50 anni accusata di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il blitz è scattato nell’abitazione della presunta spacciatrice, a Rosolini, nel Siracusano, e quando ha visto i militari avrebbe provato a disfarsi della droga sistemato sul tavolo della cucina e in altre parti dell’appartamento ma è stata bloccata dai carabinieri che hanno recuperato gran parte della droga.

La droga gettata nel wc

La 50enne ha tentato di disperdere la droga nel wc, peraltro, come fanno sapere dal comando provinciale dei militari di Siracusa, allacciato abusivamente alla condotta fognaria comunale.

Escavatore per recuperare coca nella rete fognaria

Gli inquirenti, grazie ad un escavatore, hanno permesso di individuare l’allaccio e di rinvenire oltre 20 grammi di cocaina all’interno di un sacchetto in plastica.