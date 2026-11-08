Respinti all’ingresso perché il locale aveva raggiunto la capienza massima, sarebbero tornati poco dopo armati e avrebbero sparato alcuni colpi di pistola contro la parte bassa dell’edificio. È la ricostruzione, ancora tutta da verificare, che emerge dal racconto di un testimone sulla sparatoria avvenuta intorno all’1.30 davanti a un locale di viale Regina Margherita, a Siracusa, a due passi da Ortigia. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura tra i giovani presenti è stata forte. E nelle ore scorse circola un video con le immagini degli spari e della fuga dei due

La ricostruzione del testimone

Secondo quanto riferito da chi era sul posto, i protagonisti sarebbero due ragazzi che avrebbero cercato di entrare nel locale, che si sviluppa su due piani. Il personale della sicurezza li avrebbe fermati all’ingresso spiegando che non c’erano più posti, essendo stato raggiunto il limite di capienza. I due si sarebbero allontanati senza che, in quel momento, si registrassero momenti di particolare tensione.

Poco dopo, sempre stando al racconto, sarebbero tornati dopo essersi procurati un’arma. A quel punto uno dei due avrebbe esploso alcuni colpi contro il piano inferiore della struttura. Al piano superiore, in quel momento, era in corso una festa con numerosi giovani. I due sarebbero poi fuggiti a bordo di uno scooter. La prima ricostruzione dell’episodio parlava di un solo uomo con il volto coperto: un dettaglio che gli investigatori dovranno chiarire.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Siracusa, che hanno effettuato i rilievi nella zona e stanno raccogliendo ogni elemento utile. Al vaglio ci sono i sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che potrebbero aver ripreso l’arrivo e la fuga dello scooter, oltre ai due momenti dell’episodio: la discussione all’ingresso e il ritorno con l’arma. Gli accertamenti, tra cui l’eventuale recupero di bossoli o ogni altro reperto balistico, serviranno a stabilire il tipo di arma utilizzata.

Resta da capire se i colpi fossero diretti contro qualcuno in particolare o contro la struttura. Per ora l’ipotesi che emerge dal racconto del testimone è quella di una reazione al rifiuto subìto all’ingresso, ma gli inquirenti non escludono altre piste e non risultano, al momento, contestazioni a carico del gestore del locale.

La caccia ai due giovani in scooter

Gli investigatori lavorano per dare un nome ai due ragazzi in fuga. Determinanti potrebbero rivelarsi le testimonianze di chi era davanti al locale o all’interno: la descrizione dei due, dell’abbigliamento, del mezzo e della direzione di fuga può consentire di restringere il campo. Altrettanto importanti le immagini delle telecamere private e pubbliche lungo i possibili percorsi di allontanamento, da incrociare con le dichiarazioni raccolte.

Il tema della sicurezza nella movida

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida siracusana, dove negli ultimi tempi si sono moltiplicati episodi di tensione e di violenza. Un fatto che, per fortuna senza vittime, mette di nuovo al centro il controllo del territorio nelle ore notturne e la gestione degli accessi ai locali molto frequentati dai giovani.