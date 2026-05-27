Un uomo è ricoverato all’ospedale “Di Maria” di Avola con ferite da arma da fuoco, fortunatamente non gravi, dopo un episodio avvenuto nella notte nelle campagne di Pachino. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Le indagini

Secondo una prima ipotesi investigativa, ancora al vaglio degli inquirenti, la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un terreno privato. Qui, durante la notte, alcune persone si sarebbero introdotte per rubare angurie.

Nel buio della campagna sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. L’uomo ferito, originario di Catanese, è stato raggiunto da due proiettili alla schiena e alla gamba.

Caccia al responsabile

I complici sono scappati, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo dei soccorsi. La posizione del ferito è ora al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo elementi utili a chiarire il contesto dell’accaduto mentre sono in corso le ricerche per individuare il responsabile del ferimento.