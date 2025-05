C’è l’ombra di un regolamento di conti tra due bande dietro la rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa in via Pirri, a Noto, durante l’Infiorata.

Testimoni assicurano di aver sentito degli spari

“Ci sono testimoni che hanno detto di aver sentito tre spari, altri uno” riferisce a BlogSicilia un’autorevole fonte mentre la polizia, nelle ore successive al fatto, ha fatto sapere che le indagini dovranno dimostrare se vi sono state esplosioni di colpi d’arma da fuoco.

L’interrogatorio in Tribunale

Di certo, ci sono delle testimonianze che, naturalmente, dovranno essere verificate ma un primo passo potrebbe essere compiuto nella giornata di domani, al palazzo di giustizia di Siracusa, in occasione della convalida dell’arresto di due avolesi, accusati, a vario titolo, di rissa e detenzione illegale di arma: nella disponibilità di uno dei due indagati è stata rinvenuta una pistola che è stata trasferita nei laboratori della Polizia scientifica per i controlli balistici.

Il gruppo di Avola e di Pachino

C’è anche una terza persona coinvolta nella vicenda, un 17enne, che, però, è stato denunciato dagli agenti di polizia, a capo delle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa. Secondo alcune indiscrezioni, quella rissa non sarebbe scoppiata per caso, a quanto pare ci sarebbero delle ruggini tra il gruppo degli avolesi e quello di Pachino.

Lo scontro a Marzamemi

A quanto pare, si sarebbero scontrati in un’altra occasione, in particolare a Marzamemi, uno dei luoghi più gettonati della movida della zona sud della provincia di Siracusa, purtroppo non nuova ad episodi di violenza. Le due bande non avrebbero, evidentemente, regolato i conti e così si sono incontrati in occasione dell’Infiorata: non è chiaro se si fossero dati appuntamento o se, invece, si sono incontrati casualmente in via Rocco Pirri, in pieno centro storico, che ospita diversi locali frequentati da giovani. Ne è scaturito un parapiglia con botte senza esclusioni di colpi e con gente che è scappata, temendo per la propria incolumità.