è accaduto in ortigia, a siracusa

Colpi d’arma da fuoco a salve contro un uomo nel rione della Giudecca, in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa, avvertiti da alcune richieste di intervento, poco dopo le 20. Chi ha premuto il grilletto ha voluto lanciare un avvertimento contro la vittima, che, stando alla versione degli inquirenti, non avrebbe subito gravi ferite. E’ stato sentito ma sul contenuto della sua testimonianza è stato fatto calare il silenzio, del resto sono in corso le ricerche per acciuffare il responsabile.