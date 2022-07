indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno avviato un’indagine dopo l’esplosione di due colpi di pistola in via Mascagni, a Pachino, nel Siracusano. Secondo quanto emerso, l’autore avrebbe sparato in aria, non ci sono persone rimaste ferite, né si sono registrati danni, per cui l’episodio, come spesso accade in questi casi, si presta a tante interpretazioni.

Una zona al centro dei traffici di droga

Di certo, la zona in cui si sono uditi gli spari è molto difficile, sotto l’aspetto del degrado sociale e della sicurezza, essendo stata, numerose volte, al centro di traffici di droga.

Operazione nel quartiere a marzo

Nel marzo scorso, proprio i carabinieri portarono a termine un blitz: nel corso dell’operazione furono arrestati due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di oltre 600 grammi di marijuana uno e oltre 100 grammi di hashish l’altro. Altre quattro persone furono denunciate all’Autorità giudiziaria di Siracusa per detenzione abusiva di armi e munizionamento in quanto all’interno delle loro abitazioni sono stati rinvenuti un fucile, due pistole e vario munizionamento.

Gli allacci abusivi

Vennero eseguite anche delle verifiche sugli allacci alla rete elettrica da parte di personale del fornitore dell’energia elettrica che accertarono la presenza di 28 utenze abusive, disattivate. I responsabili vennero deferiti alla Procura della Repubblica aretusea per furto di energia elettrica.

Ipotesi un’intimidazione

Gli inquirenti, in merito agli spari, non escludono che possa trattarsi di un’intimidazione, riconducibile a qualche scontro tra bande specializzate nel traffico delle sostanza stupefacenti.

I carabinieri della Compagnia di Noto e del comando provinciale di Siracusa stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza dell’area in modo da provare ad identificare l’autore ma è probabile che avesse un complice.

L’altro aspetto da capire, e che potrebbe spiegare molte cose, è se il responsabile vive in quel quartiere, perché se così non fosse potrebbe ipotizzarsi di un messaggio di una gang che opera in un’altra area di Pachino. Del resto, negli anni si sono verificati degli scontri a fuoco tra bande di quartieri diversi.