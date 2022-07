Il Comune di Prizzi non deve versare 300 mila euro ad Enel

Il Comune di Prizzi non dovrà pagare 298 mila euro ad Enel Spa per alcuni crediti che la società elettrica vantava per le utenze dell’ente. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano che ha respinto il ricorso presentato da Banca Unicredit.

