Spedizione punitiva contro ex compagno, denunciati donna e suoi parenti

29/07/2022

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto al termine di un’indagine, hanno denunciato cinque persone, tutte netine, tra cui due donne, per i reati di lesioni personali e minacce aggravate.

L’aggressione ad una coppia

La vicenda risale al 7 luglio scorso in via Zanardelli, in prossimità di corso Vittorio Emanuele, il centro storico di Noto, quando la polizia è intervenuta per un’aggressione ai danni di una coppia di fidanzati.

Le denunce per la ex compagna ed altri parenti

Le vittime, un uomo di 35 anni e la sua compagna hanno riferito agli inquirenti di essere stati picchiati, con calci e pugni, da due donne e da tre uomini. Gli agenti, nel corso delle verifiche, hanno accertato che tre degli aggressori erano rispettivamente l’ex convivente del 35enne, l’ex suocera ed il compagno di quest’ultima.

Il movente

Il movente del pestaggio è verosimilmente legato alla fine della relazione sentimentale del trentacinquenne con la denunciati. “Gli accertamenti investigativi, hanno consentito di acquisire informazioni utili ed immagini riproducenti parte dell’aggressione fisica consumata dal gruppo in danno delle due persone offese” spiegano dalla Questura di Siracusa.