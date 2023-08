i conti del deputato ars gennuso

“Questo programma estivo è il paradigma di questa amministrazione: un mix di inadeguatezza e improvvisazione”. Lo affermano il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso ed il consigliere comunale forzista, Giuseppe Poidomani, che criticano aspramente la sindaca di Pachino Carmela Petralito e l’amministrazione comunale per le scelte del cartellone degli spettacoli estivi.

“Sperperati soldi”

“Partiamo col dire che un programma estivo – spiega Poidomani – non si organizza in fretta e furia il 3 agosto, per giunta con un unico criterio utilizzato cioè quello di sperperare i soldi. Ma il paradosso è che questo sindaco si prende meriti che non sono i suoi: le somme che l’amministrazione sta gettando al vento sono arrivate nella zona sud grazie all’ottimo lavoro svolto a Palermo dal deputato regionale Riccardo Gennuso”.

La spesa per Roy Paci

Secondo quanto fanno sapere i due esponenti di Forza Italia, “la star dell’estate pachinese sarà Roy Paci, con un cache di quasi 25 mila euro, e tra le voci di spesa più importanti il noleggio di un service che costerà 36 mila euro”.

“Una cosa del genere non l’ho mai vista – continua il forzista -, ecco perché indagheremo, come consiglieri comunali, sulle cifre spese e soprattutto su alcune che sembrano eccessivamente anomale. Quando si parla di legalità e rispetto delle regole, deve valere per tutta l’attività amministrativa, non solo riferito a ciò che ci piace. Ricordo al sindaco, infatti, che tra le cose che rientrano nella legalità ci sono garantire l’approvvigionamento idrico ed anche la pulizia delle contrade seppellite dai rifiuti”.