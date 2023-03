iniziativa a siracusa

Dal 29 marzo sarà possibile ottenere lo Spid attraverso gli uffici comunali ed in maniera assolutamente gratuita. Siracusa infatti rientra tra i Comuni abilitati dall’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, come RAO (Registration Authority Officer), ovvero soggetto incaricato alla verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID.

Che cosa è

Il “Sistema Pubblico di Identità Digitale” è lo strumento informatico che permette al cittadino di accedere da computer, tablet o smartphone ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti.

Verso lo sportello virtuale

“Un altro passo in avanti – commenta il sindaco, Francesco Italia – verso la digitalizzazione dei servizi che consente di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione avvicinandola ai cittadini, come già stiamo facendo sul sito del Comune con lo sportello virtuale Siracus@Digitale ”

Ecco dove rivolgersi

Il rilascio dello SPID comunale è gratuito ed è possibile ottenerlo recandosi presso le delegazioni cittadine:

Delegazione Cassibile – VIA DELLE MARGHERITE, 2

telefono 0931/719044 mobile 3336140193

lun-mart-merc-giov- ven mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00

martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Delegazione Akradina – VIA ITALIA, 105

telefono 0931/441944 mobile 3336140193

lun-mart-merc-giov- ven mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00

martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Delegazione Tiche – VIA RAMACCA

Telefono/Fax 0931 756088 – 0931 789104 mobile 3336140193

lun-mart-merc-giov- ven mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00

martedi' pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Delegazione Belvedere – PIAZZA EURIALO, 16

Telefono 0931/711100 mobile 3336140193

lun-mart-merc-giov- ven mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00

martedì; pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Delegazione Santa Lucia – VIA CALTANISSETTA, 47 (angolo via Isonzo)

Telefono/Fax 0931/22154 mobile 3336140193

lun-mart-merc-giov- ven mattina 8,30/13,00

martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Il cittadino può anche utilizzare il servizio di gestione di “Appuntamento online” disponibile

nel sito istituzionale all’interno della sezione “Siracus@Digitale”.