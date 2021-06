indagine della polizia

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo che molestava e minacciava la sua ex compagna.

La polizia è intervenuta ieri sera dopo la segnalazione della donna, entrata in un incubo dopo la fine della loro relazione. L’ex fidanzata, non accentando l’idea di mettere una pietra sul rapporto affettivo, non l’avrebbe mai lasciata in pace, sembrava certo che la donna avesse un altro.

“L’uomo, più volte, si è reso responsabile di atti persecutori, non accettando la fine della relazione con la donna, reiterando il suo comportamento vessatorio incurante dei continui ammonimenti da parte dell’Autorità” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Per questo motivo, il giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa ha emesso una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento è stato notificato ieri, ma neanche questo “ha fermato l’uomo nel suo intento persecutorio, infatti anche ieri sera si è presentato nel luogo in cui la donna attualmente risiede e, a seguito dell’intervento della polizia, è stato denunciato”