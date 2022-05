alla base dell'aggressione la gelosia

Gli agenti delle Volanti hanno denunciato un studente di 17 anni per aver preso a bastonate un altro ragazzo. L’aggressione è avvenuta in una scuola, all’istituto agrario, e secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, l’indagato si sarebbe presentato nell’aula dove si trovava la vittima, 16 anni, armato di quella mazza.

Aggressione davanti ai testimoni

Oltre al colpirlo, lo avrebbe coperto di minacce, sotto gli occhi dei testimoni, tra cui gli altri alunni. Il personale scolastico è riuscito poi a bloccare l’aggressore che è stato deferito alla Procura dei minori di Catania per lesioni aggravate e minacce gravi.

La gelosia

Secondo una prima tesi, le ragioni dell’aggressione sarebbero legati alla gelosia del 17enne che avrebbe una relazione sentimentale con una studentessa, anch’essa iscritta all’Agrario. Riteneva che il 16enne insidiasse la sua fidanzata, anzi si sarebbe convinto che avrebbe avuto intenzioni molto serie.

Il piano per dare una lezione al rivale

Per cui, avrebbe meditato di dargli una sonora lezione e così, prima di presentarsi a scuola, si sarebbe procurato un bastone, di grosse dimensioni dal racconto delle forze dell’ordine. Il piano, presumibilmente, lo avrebbe meditato di notte che gli avrebbe portato quel “consiglio”.

Momenti di apprensione a scuola

In quei frangenti, si sono vissuti momenti di grande apprensione per via della violenza usata dal 17enne, per fortuna bloccato prima che potesse fare altri danni. Il 16enne ha avuto bisogno delle cure mediche, ha rimediato diverse contusioni ed escoriazioni ma di certo si porterà dietro quell’aggressione inaudita.

Gli interrogatori

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno sentito diversi testimoni, tra cui i genitori dei protagonisti di questa vicenda, il cui fascicolo è finito nelle mani dei magistrati della Procura dei minori di Catania. Saranno valutati dal dirigente scolastico eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del 17enne che rischia la sospensione.