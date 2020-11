in un istituto comprensivo di floridia, nel siracusano

Il contagio all’istituto comprensivo Quasimodo di Floridia, nel Siracusano, preoccupa e non poco la comunità, come denunciato dal segretario del Fsi Usae, un sindacato degli operatori del 118, che, in una lettera, inviata al prefetto di Siracusa, alla direzione dell’Asp di Siracusa, al sindaco di Floridia, ed alla direzione scolastica, chiede la sospensione delle lezioni e la sanificazione di tutti i locali.

“In merito all’aumento – dice Renzo Spada, segretario del Fsi Usae – del numero dei casi positivi tra gli insegnanti e gli alunni del IV istituto comprensivo Quasimodo di Floridia, si chiede l’eventuale momentanea sospensione dell’attività di didattica in presenza, il tempo necessario di sanificare l’intero istituto e far si che si possa riprendere l’attività didattica in massima sicurezza”.

Al rappresentante sindacale, “sono giunte numerose segnalazioni da parte di genitori e rappresentanti di genitori e questo fa supporre vi sia un allarme sociale non indifferente”.

A Portopalo di Capo Passero, a sud del Siracusano, il sindaco, Gaetano Montoneri, ha deciso di firmare un’ordinanza che impone la chiusura di 2 scuole e di un parco giochi. Contestualmente, il capo dell’amministrazione ha disposto l’esecuzione di 150 tamponi attraverso la modalità del drive in.

“Chiusura delle scuole di via Isonzo – spiega l’amministrazione comunale – e via Tonnara, a scopo cautelativo, fino alle ore 24 di domenica 8 novembre; chiusura del Parco giochi di piazza “Terrazza dei Due Mari”. Tamponi rapidi gratis per 150 cittadini, scelti secondo contatti con l’Asp Siracusa, a spese del Comune, in drive-in presso l’area rttendamenti di contrada Cozzo Spadaro. Raccomandiamo ai cittadini di mantenere la calma, ma prestare massima attenzione e cautela: limitare gli spostamenti e rispettare le misure di prevenzione”.

A Palazzolo Acreide, zona montana del Siracusano, salgono 6 i positivi “Dai tamponi effettuati i si prevede che il numero dei positivi possa aumentare. Raccomando vivamente il rispetto delle regole e di mantenere comportamenti di massima prudenza” dice il sindaco Salvatore Gallo.