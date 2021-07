la segnalazione di una automobilista siracusana

Torna a fare discutere la chiusura di parcheggio Talete

Una donna, che ha sottoscritto un abbonamento, chiede il rimborso

I tempi per il rimborso assicura che sono lunghi

Il Comune ha pensato a delle alternative

Ha detto di essersi recata al comando della Polizia municipale per chiedere spiegazioni in merito al rimborso per l’abbonamento al parcheggio Talete ma le è stato riferito che passeranno mesi.

Abbonamento inutile

E’ la storia di una donna siracusana che, tempo fa, aveva deciso di sottoscrivere l’abbonamento nella struttura, ad Ortigia, allo scopo di risparmiare un bel po’ di soldi ma adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano per via della chiusura del Talete, su decisione dell’amministrazione comunale, dopo la scoperta della mancanza del certificato anti incendio.

La chiusura del Talete

Ragione per cui, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto i lavori di adeguamento all’interno del parcheggio, per un costo di circa 60 mila euro che dovrebbero finire entro la metà del mese. Naturalmente, la donna non poteva vedere nel futuro, immaginando la chiusura della struttura, e così ha pensato di fare un salto dai vigili urbani, sperando di risolvere la faccenda in poco tempo. “Mi è stato spiegato – racconta la donna – che occorre seguire una procedura, per cui riavrò i soldi nel periodo autunnale”.

La replica del Comune

Sulla vicenda, abbiamo contattato l’assessore alla Mobilità, Maura Fontana. “Conosciamo il problema – spiega a BlogSicilia, Maura Fontana – e stiamo provando a risolverlo. Come primo punto, è possibile far slittare il periodo dell’abbonamento, in modo da utilizzarlo in un altro arco temporale, dal momento in cui il parcheggio Talete tornerà fruibile. In merito al rimborso, c’è da dire che ci sono delle procedure, in vigore in tutte le amministrazioni pubbliche, che necessitano di tempi tecnici. Infine, stiamo pensando ad un’altra soluzione, cioè di consentire a chi ha sottoscritto l’abbonamento al parcheggio Talete di utilizzare le strisce blu”.