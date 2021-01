per alunni e docenti

Sono stati 7.234 i tamponi rapidi eseguiti dall’Asp di Siracusa ad alunni e personale scolastico delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutti i Comuni della provincia. Sono 47 i positivi che sono stati sottoposti a tampone molecolare per la conferma.

I numeri

Nel dettaglio, a Siracusa sono stati eseguiti 1529 tamponi rapidi di cui 6 sono risultati positivi; ad Avola 409 di cui 4 positivi; a Lentini 355 di cui 2 positivi; ad Augusta 202 di cui 3 positivi; a Floridia 580 tamponi tutti negativi; tutti negativi anche i 307 tamponi eseguiti a Sortino così come i 95 tamponi eseguiti a Portopalo, negativi i 311 eseguiti a Canicattini, gli 850 eseguiti a Pachino e i 177 eseguiti a Palazzolo alla cui postazione hanno afferito anche i comuni della zona montana; a Rosolini 1 positivo su 563 tamponi rapidi eseguiti; a Carlentini 338 di cui 5 positivi; a Noto 272 tamponi di cui 2 positivi. Infine, a Priolo Gargallo sono stati eseguiti 400 tamponi di cui 4 positivi, a Villasmundo 166 tamponi di cui 1 positivo; a Francofonte 680 tamponi eseguiti di cui 19 positivi.

L’Asp

“Tre giornate intense di impegno per il personale del Gruppo Covid e dei Distretti sanitari dell’Azienda – dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e ringraziamo tutti i sindaci, i dirigenti scolastici, la Marina Militare e quanti hanno collaborato per il buon esito dell’iniziativa mentre è proseguita tra l’altro senza sosta l’attività dei drive in permanenti di Siracusa, Augusta, Noto e Lentini per l’esecuzione dei tamponi molecolari ai positivi e dei rapidi ai contatti e a coloro che sono rientrati da fuori Regione e la somministrazione dei vaccini nelle Case di Riposo ed Rsa della provincia di Siracusa”