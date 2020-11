nell'area dell'ex onp

Nove positivi su 639 tamponi effettuati. È questo il risultato del monitoraggio anti-covid 19 dedicato alle scuole superiori di Siracusa ed effettuato stamattina all’ex ospedale neuropsichiatrico.

L’iniziativa, che si svolge in tutta la Sicilia, è promossa dalla Regione con le Asp in collaborazione con l’Anci e, dunque con il Comune. Sul campo hanno operato i medici e gli infermieri del Dipartimento prevenzione medico dell’Asp, con il direttore Ugo Mazzilli, e il servizio di Protezione civile comunale, con i due consulenti medici Angelo Giudice e Gaetano Scifo e le associazioni di volontariato. Presenti sul posto il sindaco, Francesco Italia, e l’ assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò.

Al monitoraggio hanno aderito sei istituti: Fermi, Corbino, Einaudi, Gagini, Rizza, e il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

“La partecipazione delle scuole – commenta l’assessore Imbrò – è andata oltre le migliori aspettative. Avevamo preventivato di effettuare 400 tamponi, invece si è presentato un numero molto più alto di studenti e personale scolastico ai quali abbiamo potuto fare fronte grazie alla disponibilità dell’Asp. È un’attività che vogliamo ripetere e contiamo di farlo martedì prossimo”.

Alle persone che hanno aderito allo screening sono stati effettuati dei tamponi rapidi così da avere il risultato in pochi minuti; in caso di positività, è stato fatto un secondo test, questo di tipo molecolare.

Frattanto, sono 1.201 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8856 tamponi effettuati; 32 i decessi, che portano il totale a 735.

Con i nuovi casi salgono così a 22.832 gli attuali positivi con un incremento di 873. Di questi 1.543 sono i ricoverati con un incremento di 53: 1348 in regime ordinario con un aumento di 45 ricoveri e 195 in terapia intensiva con un aumento di 8 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 21.289. I guariti sono 276.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 308, Palermo 197, Agrigento 260, Messina e Caltanissetta 102 per ciascuna provincia, Trapani 84, Siracusa 68, Enna 58, Ragusa 22.