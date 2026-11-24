Sono sei le persone destinatarie delle misure cautelari personali disposte dal GIP di Siracusa nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti scolastici. L’ordinanza del 16 novembre 2026, firmata dal giudice Simone De Martino, entra nel dettaglio delle singole posizioni, ricostruendo le condotte che vengono contestate e distinguendo i diversi profili di responsabilità ipotizzati dagli inquirenti.

Le due scuole coinvolte

Le contestazioni ricostruite nell’ordinanza riguardano l’Istituto “Ettore Majorana” di Avola e, per alcuni specifici interventi, anche l’istituto scolastico di Palazzolo Acreide. Le procedure finite sotto la lente degli investigatori interessano forniture e attrezzature per i laboratori, nell’ambito di progetti finanziati con fondi europei FESR e risorse del PNRR. In particolare, il filone relativo ai laboratori green coinvolge entrambi gli istituti, mentre altre contestazioni riguardano affidamenti e interventi riferiti specificamente alla scuola di Avola.

I ruoli

Il provvedimento individua in Benedetto Sirugo, direttore dei servizi generali e amministrativi dell’istituto Ettore Majorana di Avola, la figura pubblica attorno alla quale si sviluppano le principali contestazioni di corruzione. Per lui è stata disposta la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per dodici mesi. Il GIP ha respinto la richiesta della Procura europea di applicare gli arresti domiciliari, ritenendo più proporzionata la misura interdittiva, considerata idonea a neutralizzare il pericolo connesso all’esercizio delle funzioni pubbliche.

Secondo l’accusa, Sirugo avrebbe ricevuto denaro per favorire determinati operatori economici nelle procedure di affidamento. I quattro episodi di corruzione propria contestati riguardano somme complessivamente quantificate in circa 33.500 euro.

Le posizioni degli imprenditori

Sei mesi di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e specifiche interdizioni gestionali e negoziali sono stati disposti nei confronti di Santi Lo Tauro, Paolo Giuseppe Pilano, Antonio Pisana, Vito Cantone e Gentjan Resulaj.

A Lo Tauro, indicato come gestore di fatto di SIT S.r.l. e Ufficioenonsolo, viene contestato il coinvolgimento nelle forniture del progetto FESR REACT EU.

Pilano, titolare della ditta Puntocom, e Pisana, riferibile a UNION S.r.l., sono invece coinvolti nel filone relativo alle forniture per i laboratori green. Tra gli elementi acquisiti figura un foglio di calcolo trovato su un computer riconducibile a Pisana, contenente l’annotazione “GIANNI 15%”, ritenuta dagli investigatori significativa nella ricostruzione delle presunte percentuali sulle forniture.

Diversa la contestazione che riguarda Cantone e Resulaj, coinvolti nel capitolo relativo all’appalto edile. Il primo, consulente e gestore di fatto dell’impresa, è chiamato in causa per il presunto accordo corruttivo; al secondo, legale rappresentante della società, viene contestato il falso ideologico per la sottoscrizione di stati di avanzamento e certificazioni di fine lavori che, secondo l’ipotesi accusatoria, non corrisponderebbero alle opere effettivamente realizzate.

Le contestazioni sulla documentazione dei lavori

Proprio sulla documentazione contabile degli interventi il giudice richiama gli esiti del sopralluogo del 9 ottobre 2024, durante il quale sarebbero emerse opere non eseguite o incomplete, nonostante le certificazioni ne attestassero l’avvenuta realizzazione.

Nel procedimento figura anche la posizione della dirigente scolastica Calogera Alaimo, per la quale è stato disposto lo stralcio e la trattazione separata.

Un ulteriore capo d’imputazione riguarda la truffa aggravata nella rendicontazione delle ore progettuali. Gli investigatori avrebbero riscontrato incongruenze attraverso il confronto tra i timesheet e i dati di localizzazione telefonica. Il GIP ha riqualificato questa contestazione, così come quella relativa all’appalto edile, escludendo l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Su questo specifico capo relativo alle ore progettuali il GIP ha dichiarato l’incompetenza territoriale in favore del giudice di Roma, mantenendo in via urgente e interinale la misura interdittiva nei confronti di Sirugo.

Le valutazioni del giudice e i sequestri respinti

L’ordinanza non accoglie integralmente le richieste della Procura europea. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo fino a 33.500 euro nei confronti di Sirugo, quale prezzo dei quattro episodi di corruzione, ma ha respinto la richiesta di sequestro nei confronti dell’Impresa Edile Resulaj S.r.l.s.

In questo caso, secondo il giudice, l’addebito relativo alla responsabilità amministrativa dell’ente, prevista dal decreto legislativo 231/2001, non individuava in maniera sufficientemente concreta le carenze organizzative che avrebbero consentito la commissione dei reati.

Respinte anche le richieste di sequestro nei confronti di Cantone e Resulaj e quella relativa alle presunte irregolarità sulle ore progettuali, per l’indeterminatezza del profitto concretamente conseguito.

Il GIP ha inoltre dichiarato parzialmente inutilizzabili le dichiarazioni del direttore dei lavori, acquisite senza le garanzie previste per la persona sottoposta a indagini.