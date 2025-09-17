Hanno preso il taxi per tornare a Siracusa due 40enni che, però, dentro lo zaino custodito all’interno del portabagagli, c’erano cinque panetti cocaina con un marchio, quello di uno squalo e con la scritta in inglese.

Oltre 600 mila euro il valore della coca

Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra mobile di Siracusa nel corso di un controllo scattato in viale Scala Greca al termine del quale hanno arrestato i due corriere e sequestrato la droga per un peso totale di 5 chilogrammi e 700 grammi, quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600.000 euro, stando alle stime fornite dalla Questura di Siracusa.

Il rifornimento

Sembra che il rifornimento di coca sia avvenuto nel Catanese, di certo i due corrieri hanno preso il taxi nelle notte, pensando di eludere i controlli delle forze dell’ordine ma è presumibile che gli inquirenti conoscessero le mosse degli indagati, peraltro noti per via dei loro precedenti penali.

I corrieri pedinati

Da giorni sarebbero finiti nel mirino dei poliziotti che avrebbero, dunque, atteso il viaggio di ritorno per coglierli con le mani nel sacco. A quanto pare, il tassista era all’oscuro del loro piano, infatti non risultato provvedimento a suo carico.