ufficializzato il cartellone della prossima stagione

La Fondazione Inda ha annunciato il cartellone delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa per il 2023.

Il programma

Da giovedì 11 maggio al 2 luglio saranno in programma quattro spettacoli affidati a quattro registi italiani, con due ritorni, Federico Tiezzi e Daniele Salvo, e due debutti, Leo Muscato e Giuliano Peparini: Prometeo Incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato nella traduzione di Roberto Vecchioni, Medea di Euripide diretta da Federico Tiezzi nella traduzione dal greco di Massimo Fusillo, la commedia La Pace di Aristofane per la regia di Daniele Salvo tradotta da Nicola Cadoni. Nel programma della stagione 2023 anche un quarto grande appuntamento: Ulisse, l’ultima Odissea, con la regia di Giuliano Peparini, in scena per quattro serate speciali a

cavallo di giugno e luglio.

Debutto per il regista Muscato

Col Prometeo Incatenato di Eschilo, che torna al Teatro Greco per la quinta volta, debutta a Siracusa Leo Muscato, regista di fama internazionale, famoso per le sue direzioni del teatro musicale barocco all’Opera House di Bonn e per gli spettacoli alla Fenice, al San Carlo di Napoli, al Teatro alla Scala, dove in aprile metterà in scena Le Zite ‘ngalera, commedia in musica di Leonardo Vinci, e in settembre la ripresa del Barbiere di Siviglia.

Federico Tiezzi, regista, attore e drammaturgo fra i più importanti della scena contemporanea con una grande esperienza nella regia di testi classici e numerosi riconoscimenti come 13 Premio Ubu per regia e spettacoli, il Premio Abbiati a Die Walküre e il Premio Flaiano per Antigone nel 2018, dopo aver diretto Ifigenia in Aulide di Euripide nel 2015, ritorna al Teatro Greco con la Medea di Euripide, la tragedia della vendetta femminile, in scena a Siracusa per la settima volta.

Prima volta di una commedia di Aristofane

Infine, in prima assoluta al Teatro Greco andrà in scena la commedia di Aristofane, La Pace, che racconta di Trigeo, vignaiolo dell’Attica, che sale sull’Olimpo per riportare la pace fra gli uomini. A dirigerla sarà Daniele Salvo, allievo di Ronconi, regista visionario con una lunga esperienza nel dramma antico che in questi giorni sta mettendo in scena Macbeth di Shakespeare al Globe Theatre di Roma. Daniele Salvo a Siracusa ha diretto Edipo a Colono del 2009, Aiace del 2010, Edipo Re del 2013 e Coefore Eumenidi del 2014.

Il dopo Calbi

Tra qualche settimana, si conoscerà il nome del nuovo sovrintendente dell’Inda. L’attuale, Antonio Calbi, è stato “sfiduciato” dal Cda della Fondazione che non lo ha inserito nella terna di nomi inviata al ministero della Cultura, il quale, però, ha invitato l’Inda a procedere con una selezione pubblica.