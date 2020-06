Controlli della Polizia in tutta la provincia

Gli Agenti delle Volanti di Siracusa hanno denunciato un uomo, di 52 anni, sottoposto all’affidamento ai servizi sociali ed assente al controllo e hanno arrestato Violante Sebastiano, siracusano di 42 anni, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, per i reati di furto aggravato, resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, alle ore 12 e 50 circa di ieri, gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di un furto in un garage in via Nicastro. Giunti in via Sicilia gli agenti hanno notato un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla sala operativa, che, alla vista delle volanti, è fuggito nelle campagne vicine alla pista ciclabile abbandonando la refurtiva. Gli agenti hanno inseguito a piedi il ladro che, una volta raggiunto, durante le fasi dell’arresto, ha minacciato gli stessi agenti. L’uomo è stato messo ai domiciliari e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Nel corso della scorsa settimana, gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati anche dalle altre forze dell’ordine, hanno eseguito controlli straordinari del territorio, finalizzati in particolare a colpire le piazze dello spaccio ed a prevenire ogni forma di reato. I controlli, che hanno interessato tutta la provincia, soprattutto durante il fine settimana sono stati finalizzati anche al rispetto delle vigenti misure in materia di contenimento sanitario, al fine di limitare la diffusione del virus Covid19.

Sono stati controllati, complessivamente, circa 200 persone e 400 veicoli, ad Augusta è stato denunciato un giovane di 19 anni che non si è fermato all’Alt di Polizia e, cercando di sottrarsi al controllo, ha guidato in modo pericoloso, sempre durante un controllo su strada, un uomo di 48 anni è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, e per aver guidato senza patente. Infine, 4 stranieri, inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio Nazionale, sono stati denunciati ed intimati a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla notifica.