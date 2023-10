il colpo a floridia, lui è di priolo

Avrebbe voluto rubare all’interno di un istituto scolastico di Floridia, in contrada Serrantone. E per farlo, secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, avrebbe infranto la vetrata della porta di ingresso della scuola.

Bloccato prima del colpo

Era anche riuscito ad intrufolarsi, non sapeva che era scattato l’allarme, intorno alle 2 di questa notte, e così nel locale si sono precipitati gli operatori della Securitas, i quali, dopo aver individuato l’uomo, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Il presunto ladro è originario di Priolo ed è stato condotto nella caserma dei carabinieri: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Furto in una scuola nel Palermitano

Nuovo furto in una scuola a Sferracavallo. I ladri in dieci giorni hanno messo a segno due colpi nella scuola Terenzio, che fa parte dell’istituto Sferracavallo-Onorato. Sono state portate via due lavagne multimediali utilizzate dagli studenti delle medie per le attività didattiche.

Ad accorgersene è stato il personale alla riapertura dei cancelli. Sull’episodio indaga la polizia. Alcuni giorni fa i ladri erano entrati e avevano portato una smart tv.

“Per la seconda volta nel giro di pochi giorni – scrive una manna di uno studente – i ladri sono entrati e hanno rubato un’altra smart tv. Aggiungiamo anche questo a tutto ciò che per ora sta caratterizzando Sferracavallo. Rubare è deplorevole, rubare in una scuola, ai ragazzi, ai bambini lo è ancora di più. Subire un furto significa subire una violenza, in un quartiere che ultimamente di violenze ne sta subendo troppe. Bisogna correre ai ripari, bisogna difendere questo territorio che amiamo”.

Citando i fatti che recentemente stanno “caratterizzando Sferracavallo”, la donna fa riferimento alle tre risse scoppiate in piazza Beccadelli, la terrazza sul mare del quartiere, dove decine di persone si sono affrontate a mani nude o lanciandosi addosso sedie e tavoli presi dai ristoranti. Alla luce degli ultimi eventi la questura ha intensificato i controlli nella zona elevando numerose sanzioni nei confronti di commercianti e abusivi.