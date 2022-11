è accaduto ieri sera a siracusa

Ha provato a farla finita ingerendo una buona dose di farmaci ma è stato tratto in salvo dalla polizia. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ed i medici sono riusciti a contenere i danni causati dall’assunzione di medicinali.

La decisione dell’uomo di uccidersi

E’ accaduto ieri sera, in via Alessandro Specchi, nel popoloso rione che gravita attorno a viale Zecchino, nella zona nord di Siracusa: l’uomo, con evidenti problemi psichici, avrebbe deciso di farla finita, forse l’ennesima crisi nervosa gli avrebbe fatto perdere il controllo, fatto sta che sarebbe entrato in possesso di alcuni farmaci e voracemente li ha ingeriti.

L’arrivo della polizia

Si è sentito male, qualcuno ha chiesto soccorso, si sarebbero sentite anche delle urla che hanno attirato le attenzioni dei vicini: sono circolate, nel corso di quei minuti, notizie false, tra cui un suicidio drammatico, con il salto nel vuoto dell’uomo dal quarto piano. Gli agenti delle Volanti sono arrivati, dopo alcune richieste di intervento, riuscendo a trarre in salvo la vittima. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale.

Detenuto si suicida nel Palermitano

Un detenuto è stato trovato morto impiccato nel carcere Antonio Burrafato a Termini Imerese. L’uomo era stato arrestato per un codice rosso perché avrebbe aggredito la madre.

Era stato ai domiciliari per avere aggredito la moglie. Portato ai domiciliari in casa della madre ha aggredito anche lei. L’uomo era disabile, aveva una protesi e ha avuto problemi con la droga. Dopo due giorni anche se stava in cella con alcuni detenuti si è chiuso in bagno e si è impiccato con la cintura dei pantaloni