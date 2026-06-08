Un 90enne con un passato da condannato per omicidio, estorsione e associazione mafiosa è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato, a seguito dell’accoltellamento avvenuto domenica mattina in un vicolo del centro storico di Francofonte, nel Siracusano.

La ricostruzione

L’anziano si sarebbe recato nell’abitazione di un 48enne per un chiarimento legato a un furto che quest’ultimo avrebbe commesso ai suoi danni. La discussione è degenerata: il 90enne avrebbe colpito l’uomo con un’arma da taglio all’addome. Il 48enne ha reagito, ferendo a sua volta l’anziano. L’intervento dei vicini, attirati dalle urla, ha evitato conseguenze peggiori.

In ospedale ma il 48enne è grave

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale: il 48enne al civile di Lentini, dove si trova ancora in prognosi riservata; il 90enne al San Marco di Catania, da cui è stato dimesso prima dell’esecuzione del fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta e dalla Stazione di Francofonte, coordinate dalla Procura siracusana.