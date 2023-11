è accaduto a carlentini, nel siracusano

Ha inviato un messaggio su WhatsApp per avvertire di aver ingerito della candeggina con l’intendo di suicidarsi ma è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo la segnalazione di un giornalista del Siracusano.

Il messaggio ad un giornalista

A ricevere quel drammatico annuncio, “ho ingerito la candeggina” è stato Salvatore Di Salvo, corrispondente del Giornale di Sicilia, segretario nazionale dell’Ucsi e tesoriere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia che conosce quell’uomo, 59 anni, residente a Carlentini, con problemi di depressione.

La telefonata ai carabinieri

Il cronista, che ha contattato i carabinieri ed avvertito i familiari del gesto del loro parente, si è messo in macchina per raggiungere l’abitazione del 59enne, che aveva sbarrato la porta di casa. I carabinieri, insieme alla Polizia municipale di Carlentini, hanno sfondato l’ingresso, trovando l’uomo in stato confusionale sul suo letto.

Era sul letto in stato confusionale

Accanto a lui un contenitore con della candeggina, che poco prima aveva ingerito, per fortuna non in grandi dosi. E’ stato trasportato con l’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale di Augusta: l’uomo è fuori pericolo.

La testimonianza

“Quando ho letto il messaggio sul mio dispositivo – ha detto il giornalista Salvatore Di Salvo – mi si è gelato il sangue. Ho raggiunto l’abitazione dell’uomo e durante il tragitto ho chiamato carabinieri e polizia municipale per attivare la macchina dei soccorsi. Sono arrivato nell’abitazione dell’uomo pochi secondo dopo, ma dopo aver suonato il campanello lui non ha risposto