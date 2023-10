viveva da solo

Un uomo di 68 anni si è suicidato nella serata di ieri a Lentini dopo essersi lanciato dal settimo piano. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, in casa, a parte lui, non c’era nessuno, in quanto viveva da solo.

La morte dopo il drammatico volo

Quando i soccorritori sono arrivati per lui non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dalla vittima, che è deceduta negli istanti successivi all’impatto. I carabinieri sono arrivati poco dopo il dramma ed hanno sentito alcuni vicini e familiari del 68enne per capire se avesse dei problemi di natura personale o sanitaria da indurlo a decidere di farla finita.

28enne suicida ad Avola

Nelle ore scorse ad Avola, un giovane di 28 anni è stato trovato appeso ad una corda nella sua abitazione. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta di casa, che lui stesso aveva chiuso per portare a termine il suo drammatico piano di togliersi la vita.

La commissione della madre

Tutto si è consumato nell’arco di poco tempo: la madre lo aveva appena avvertito che sarebbe uscita, forse per andare a fare compere, fatto sta che, a conclusione della sua commissione, la donna è rientrata nel suo appartamento. Ha provato ad aprire, senza successo ed a quel punto avrebbe intuito qualcosa, per cui avrebbe iniziato a chiamare il figlio, sperando che aprisse.

