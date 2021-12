emerse distanze dalla linea del sindaco

Si è dimessa dalla giunta l’assessore alla Mobilità di Siracusa Maura Fontana

La decisione in una lettera in cui emergono distanze dal sindaco

Il primo cittadino impegnato in un complicato rimpasto

Arrivano come un terremoto le dimissioni dell’assessore alla Mobilità ed alle Politiche sociali di Siracusa, Maura Fontana, che ha deciso di interrompere il lavoro con la giunta del sindaco di Francesco Italia.

In una lettera aperta, l’ormai ex assessore ha spiegato le ragioni del suo passo, riconducibili all’impossibilità di continuare un percorso iniziato nel settembre del 2019.

Le dimissioni in pieno rimpasto

Le dimissioni sono arrivate in un momento delicato per il sindaco, impegnato in un complicatissimo rimpasto con l’imminente ingresso di due nuove figure, Concetta Carbone, fedelissima di Italia, e Andrea Firenze, di area Pd, partito che sull’amministrazione si è spaccato in due: una corrente, quella maggioritaria vicina al segretario provinciale Salvo Adorno, ha deciso di toglierli la fiducia, l’altra, invece, riconducibile a Gaetano Cutrufo, che sta nella segreteria regionale del Pd, continua a sostenere il primo cittadino.

“Ecco perché mi sono dimessa”

“Ho deciso di interrompere il mio percorso all’interno di questa Amministrazione. L’ho deciso perché credo – scrive Maura Fontana – fermamente che per lavorare con dedizione, energie, sacrifici, tempo e mettendoci sempre il cuore, come fino ad oggi ho fatto, bisogna poterlo fare con serenità , serenità che da un po’ di tempo è venuta a mancare.

“Lascio lavoro incompleto ma avviato”

L’ex assessore ha elencato il lavoro fin qui avviato tra cui “lo svincolo delle aree soggette al SIN relativamente alla zona del porto di Siracusa”, “’ approvazione dei fondi relativi ai Puc per l’impiego in lavori di pubblica utilità dei cittadini percettori di reddito di cittadinanza”

Ed ancora, “la distribuzione di 1 milione e 600 mila euro sotto forma di buoni spesa e la realizzazione di oltre 20km di piste ciclabili su strada corredate da rastrelliere per la sosta delle bici”, l’acquisizione dei fondi necessari per l’acquisto di 10 bus a metano”.

La posizione politica di Fontana

Maura Fontana entrò in giunta in quota Amo Siracusa, il movimento politico vicino all’esponente del Pd, Gaetano Cutrufo, che potrebbe avanzare un nome al sindaco.