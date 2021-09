la decisione di gaetano montoneri eletto nel giugno del 2018

Terremoto politico a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, con le dimissioni del sindaco, Gaetano Montoneri. La decisione è contenuta in una lettera in cui svela le ragioni per cui ha gettato la spugna dopo avere guidato la sua amministrazione dal giugno del 2018.

Le polemiche con l’opposizione

Negli ultimi tempi, sono scoppiate numerose polemiche con l’opposizione, guidata dall’ex assessore Corrado Lentinello, uscito dalla giunta nel novembre del 2020. In particolare, lo scontro più duro è stato sulla crisi idrica, esplosa in piena estate.

La crisi idrica e l’esposto alla Finanza

Lo stesso Lentinello e la consigliera Rachele Rocca, in merito ad un pozzo usato dall’amministrazione per l’approvvigionamento idrico, hanno presentato un esposto alla Guardia di finanza, evidenziando possibile anomalie sotto l’aspetto sanitario. Quella fonte è stata poi chiusa e così l’amministrazione ha avviato una manifestazione di interesse per reperire dei nuovi pozzi.

“Clima di astio”

Il sindaco, più che per ragioni strettamente politiche, ha ammesso in una lettera di aver mollato perché ” intorno a me” si è creato “clima quasi palpabile di astio”.

“Metodo strutturato contro di me”

“Ogni giorno ho subito azioni mirate a intaccare – si legge nella lettera del sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – la mia credibilità e quella dei miei collaboratori alfine di bloccare le azioni avviate. Quando si mina la credibilità del sindaco, anche in maniera strumentale, come è accaduto a me è inevitabile che le sue battaglie perdano linfa. Tutto questo è diventato, mese dopo mese, un metodo strutturato di attacco alla mia persona e alla mia credibilità”.

Nuovo percorso politico fallito

Secondo quanto sostenuto dal sindaco di Portopalo, i suoi tentativi di individuare un nuovo percorso politico sono andati falliti. “Nell’ultimo periodo ho tentato di costruire un nuovo percorso, senza compromessi al ribasso, un

modo nuovo per portare avanti lo stesso obiettivo, ma con una diversa condivisione. Questo tentativo non ha avuto l’esito sperato a causa di qualcuno che di fatto ha messo in crisi l’amministrazione che con onore e orgoglio ho guidato”