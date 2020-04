La storia

Da ormai un anno, un professionista di Siracusa vive con l’incubo di essere aggredito dal fratello che, nonostante il divieto di avvicinamento, emesso dal tribunale di Siracusa, e le misure anti covid19 del Governo, non perde occasione di recarsi dalla vittima per lanciare minacce inquietanti. “Ti brucerò i figli dentro l’auto”, “ti sparo con la mia Beretta custodita nella mia casa di Noto”, “ti rovino professionalmente” sono le frasi rivolte al professionista che, più volte, ha denunciato questi episodi alle forze dell’ordine, tra cui carabinieri e polizia, ma con risultati ancora poco efficaci. Poco più di una settimana fa, il 21 aprile, come svelato dallo stesso professionista, è stato affiancato, mentre stava passeggiando a piedi, da una macchina, il cui conducente, identificato nel fratello, avrebbe voluto travolgerlo ma è riuscito a schivarlo.

“Ho denunciato i fatti per telefono – racconta il professionista – ma gli agenti delle Volanti, al loro arrivo, mi hanno risposto che non essendo stato investito e non avendo riportato danni non potevano fare nulla. Ho risposto che la prossima volta mi sarei fatto investire, in modo da consentirgli finalmente di intervenire. Naturalmente, è stata una battuta amara, mi hanno, comunque, invitato a sporgere denuncia in Questura”. Il professionista si è recato in Questura per comprendere in che modo avrebbe potuto risolvere quel problema, capace di sconvolgere la sua vita, privata e professionale, e quella della sua famiglia.

“Ho fornito la mia deposizione, raccolta nella denuncia, e gli agenti mi hanno assicurato che sarebbe stata trasmessa in Tribunale avvisandomi, però, di non sapere quando un magistrato o un giudice l’avrebbe letta. Ho fatto presente che mi sento in pericolo, mio fratello è uno psicotico, peraltro dalle minacce al telefono è passato alle vie più spicciole, come dimostra il tentativo di investirmi. La prossima volta non potrà presentare alcuna denuncia perché magari sarò sotto terra”. Come svelato dallo stesso professionista, altre persone sarebbero state minacciate dal fratello.