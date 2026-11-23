Undici tifosi del Cassibile raggiunti da altrettanti provvedimenti di Daspo. È il bilancio delle misure adottate dalla Questura di Siracusa dopo gli episodi verificatisi al termine della partita contro il Pro Ragusa, incontro valido per il campionato di Promozione, girone D.

Una vicenda che ha trasformato il finale di una gara di calcio in un problema di ordine pubblico. A rendere particolarmente delicata la situazione è stato il comportamento di alcuni sostenitori della formazione locale, che hanno impedito alla squadra ospite di lasciare regolarmente l’impianto sportivo.

Pullman bloccato per due ore: necessario l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito, al termine dell’incontro un gruppo di tifosi ha impedito al pullman del Pro Ragusa di uscire dallo stadio, trattenendolo per circa due ore. La protesta era rivolta proprio alla formazione ospite.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento degli agenti della Polizia e dei carabinieri, impegnati in altri servizi sul territorio. Dopo aver ristabilito la calma e allontanato i sostenitori, le forze dell’ordine hanno consentito al mezzo della società ragusana di riprendere il viaggio.

Le indagini della Digos e gli undici provvedimenti

Gli accertamenti sono stati affidati alla Digos di Siracusa, che ha lavorato per individuare i tifosi maggiormente coinvolti nell’episodio. Una volta identificati, i soggetti sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura, che ha predisposto le misure di prevenzione.

Le conseguenze sono differenziate in base alla gravità delle condotte contestate: dieci supporter dovranno restare lontani dagli impianti sportivi per periodi compresi tra uno e due anni. Più pesante il provvedimento destinato all’undicesimo ultras, ritenuto responsabile dei fatti più gravi: per lui il Daspo avrà una durata di cinque anni e sarà accompagnato dall’obbligo di firma.