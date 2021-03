9 milioni di euro l'investimento stimato

Siracusa è stata inserita da TIM nel piano nazionale di cablaggio in tecnologia FTTH in modo da rendere disponibili le connessioni fino a 1 GiGabit/S

I lavori sono già stati avviati e riguarderanno 40.000 unità immobiliari e l’investimento stimato di TIM è di 9 milioni di euro. L’obiettivo è portare la fibra ottica nelle abitazioni e rendere disponibili i collegamenti ultraveloci.

La città di Siracusa è stata inserita nel programma della nuova società del gruppo TIM, Fibercop, un programma di copertura che renderà la rete accessibile anche in quelle areee ad oggi scoperte.

Tim ha già avviato i lavori in molte zone della città e saranno realizzati adottando tecnologie a basso impatto ambientale. Dove possibile, TIM utilizzerà le infrastrutture esistenti.

Siracusa verrà quindi dotata di una rete più performante rispetto a quella che ha oggi a disposizione: la nuova rete di TIM consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

Ivan Marotta, Responsabile Field Operations Line Sicilia Est di TIM dichiara “Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, siamo molto contenti di comunicare che Siracusa rientra in questo ambizioso progetto – continua Marotta di TIM -. L’obiettivo è quello di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale. Siracusa fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima”.

“La fibra ultraveloce rappresenta oramai un’infrastruttura fondamentale. Lo abbiamo compreso in questo anno di restrizioni e di uso sempre più massiccio delle tecnologie digitali – dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -. Sia che si tratti di smart working o di comuni attività giornaliere, è necessario disporre di connessioni stabili e veloci. Siamo pronti ad offrire il nostro supporto al gruppo Tim e alla FiberCop affinché, nei tempi previsti, possano mettere un numero sempre crescente di siracusani nelle condizioni di soddisfare le loro esigenze. Una novità che, per altro, l’Amministrazione accoglie con favore perché, con l’introduzione delle funzioni Spid, PagoPa e App-Io, Siracusa è entrata nel novero di quel 60 per certo scarso di città italiane con più di 5 mila abitanti che hanno intrapreso con convinzione la strada della digitalizzazione dei servizi e, quindi, della modernità”.