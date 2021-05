in direzione di francofonte, nel siracusano

Rogo in un Tir che percorreva la Ragusana

Autista soccorso dalle forze dell’ordine

Tratto chiuso per sicurezza dall’Anas

Un Tir è andato in fiamme mentre percorreva la Statale 194, nota come la Ragusana, nel tratto in direzione di Franconfonte, a nord del Siracusano.

Indagini sulle cause

Non si conoscono le cause per cui è scoppiato il rogo, forse per un corto circuito ma su questo aspetto, indagheranno gli agenti della Polizia stradale, ma i soccorritori e l’Anas hanno disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea della strada. L’autista è stato soccorso dalle forze dell’ordine.

Tratto chiuso

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA