I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti nel pomeriggio intorno alle 17,30 sull’autostrada Siracusa-Gela, nel tratto tra Rosolini e Noto, per lo scoppio di un incendio ad un tir mentre era in corsa.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il conducente accortosi della presenza di fiamme da una ruota del rimorchio ha fermato il mezzo in una piazzola di sosta prima dello svincolo di Noto e si è allontanato dopo aver sganciato la motrice.

Il rimorchio, contenente collettame vario, è andato completamente distrutto dall’incendio che è stato spento dai vigili del fuoco, prontamente arrivati sul posto. È stato lo stesso camionista a chiedere l’intervento dei pompieri che hanno impiegato poco meno di 30 minuti per arginare l’azione delle fiamme. È probabile che si sia trattato di un incidente ma su questo sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Non è il primo episodio di un mezzo che va in fiamme nel Siracusano, come è accaduto di recente sulla Siracusa-Catania ai danni di un furgone.