Momenti di paura lungo la statale 194, a ridosso della rotatoria per Francofonte, nel Siracusano, dove un autoarticolato si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata. Subito dopo l’impatto si è sviluppato anche un principio d’incendio che ha rischiato di avvolgere l’intero mezzo pesante, carico di materiale plastico.

Paura sulla Statale 194

Attimi concitati, con il fumo che si è alzato dal camion e il rischio che le fiamme potessero propagarsi rapidamente al carico. Alcuni automobilisti di passaggio sono intervenuti nell’immediato riuscendo a contenere il rogo in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

I vigili del fuoco

Sul posto sono poi arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento definitivamente le fiamme e messo in sicurezza l’area.

A bordo del mezzo pesante viaggiavano due persone. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito con un’ambulanza del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Traffico in tilt

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.