Una grande kermesse che ha coinvolto oltre 4mila persone allo stadio Nicola De Simone. Le istituzioni cittadine e scolastiche si sono presentate stamane per Together for inclusion, la manifestazione organizzata dal Comitato provinciale Aics Siracusa Aps e dall’ affiliata ASD Inclusione in movimento Siracusa Aps.

Schillaci, l’eroe di Italia 90

In campo per una giusta causa, quella dell’inclusione e visti i numeri la risposta è stata eccezionale. Testimonial dell’ evento l’eroe di Italia 90 , Totò Schillaci, disponibile con tutti per selfie e autografi” Lo sport mi ha dato tanto- commenta l’ ex calciatore di Messina, Juventus ed Inter- mi fa piacere tornare in questa splendida città. Accoglienza da brividi e non posso che ringraziare gli organizzatori”.

Il quadrangolare

Presente il sindaco di Siracusa Francesco Italia, gli assessori Giuseppe Gibilisco e Barbara Ruvioli, Don Alfio Li Nice Presidente della Fondazione Sant’Angela merici, il Presidente del Siracusa calcio Alessandro Ricci. Quest’ultimo ha annunciato dal prossimo anno la nascita di una squadra composta da persone con disabilità sotto egida della società azzurra.

Per la cronaca il quadrangolare ha visto prevalere la rappresentativa del liceo Classico Gargallo su quella della Polizia.