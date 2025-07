Il gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato gli arresti nei confronti di 7 persone, tutte residenti a Priolo, nel Siracusano, accusate di porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione.

Chi sono gli indagati

Tra gli indagati ci sono un 50enne con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, un 23enne con precedenti per reati contro la persona e armi, un 23enne e 2 22enni con precedenti per droga e armi. Coinvolti anche due minorenni.

La casa del 50enne era un arsenale

I carabinieri di Siracusa e della stazione dei carabinieri di Priolo dopo avere circondato l’abitazione del 50enne situata nelle campagne di Priolo hanno fatto irruzione sorprendendo gli indagati che hanno cercato di darsi alla fuga nei campi e di disfarsi delle armi che avevano con sé ma il loro tentativo è stato stroncato.

Il sequestro

I militari hanno anche sequestrato un fucile calibro 12 a canne mozze, con matricola abrasa e due cartucce caricate a pallettoni; una pistola semiautomatica cal.9, una pistola originariamente a salve modificata per essere offensiva, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una penna-pistola, tutte con relativo munizionamento, e due coltelli.