la scoperta a pachino, nel siracusano

I carabinieri hanno sequestrato un chilo di cocaina rinvenuto in un appezzamento di terreno situato alla periferia di Pachino, nel Siracusano. La merce era dentro una valigetta d’ufficio sistemata sulla superfice del campo agricolo che risulta di proprietà di un uomo, residente della zona, con alle spalle precedenti penali.

Il proprietario del terreno

L’uomo non è stato, per il momento, iscritto nel registro degli indagati in quanto non ci sono ancora elementi per legarlo alla valigetta con quel quantitativo di cocaina. Il rinvenimento è avvenuto nelle ore scorse da parte dei carabinieri della Compagnia di Noto che stavano compiendo una perquisizione in quell’area agricola.

Il valore commerciale

Dalle stime dei militari, quel chilo di cocaina avrebbe potuto fruttare un guadagno di circa 100 mila euro. Le indagini sono in corso, non è escluso che dietro ci sono le organizzazioni criminali.

Operazione antidroga a Palermo

I carabinieri hanno arrestato due palermitani per spaccio di droga allo Zen a Palermo. Sono due giovani di 23 e di 36 anni. Il primo nascondeva la droga nel doppio fondo di una bottiglietta d’acqua dove erano c’erano diverse dosi di cocaina e hashish.

Addosso aveva anche 150 euro in banconote. Il secondo è stato trovato con 30 dosi di cocaina nascoste sotto un vaso di plastica poggiato per terra. Da qui è stato visto dai carabinieri prendere le dosi e consegnarle ai clienti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

Droga in carcere, arrestata una donna

Una donna che cercava di portare droga nel carcere Lorusso di Pagliarelli è stata arrestata dagli agenti penitenziari. La droga nascosta sarebbe stata passata al parente detenuto durante il colloquio. A dare la notizia è il sindacato autonomo polizia penitenziaria per voce del segretario per la Sicilia Calogero Navarra.

“Si è trattato di un intervento dei reparti cinofili e colloqui della polizia penitenziaria di Palermo, coordinati dal dirigente comandante di reparto – dice Navarra – Il cane antidroga “Enea” ha scoperto la droga nel corso della perquisizione, nascosta nelle parti intime. Circa 30 grammi di hashish. In casa della donna sono stati trovati altri 200 grammi di droga scoperti dal cane poliziotto”.