indagini delle volanti

Operazione antidroga degli agenti delle Volanti in una delle piazze dello spaccio di Siracusa, in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia.

Coca nella piccionaia

I poliziotti, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto 80 dosi di cocaina nascoste in una piccionaia, a disposizione, secondo una prima ricostruzione, di un gruppo che gestisce in questa area il traffico di droga. Da mesi, via Santi Amato è sotto i riflettori delle forze dell’ordine: qui è stato arrestato 3 volte in pochi giorni un uomo di 31 anni, con precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti. Le prime due volte per possesso di droga, l’ultima per evasione.

Bloccato un giovane

Inoltre, gli agenti di polizia hanno sorpreso un 29enne che stava per allontanarsi dalla casa di un uomo agli arresti domiciliari. E’ stato bloccato e poco dopo hanno rinvenuto sequestrato 46 dosi di hashish e, addosso allo stesso, 165 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Il 29enne è stato denunciato in Procura.

Un arresto a Solarino

I carabinieri di Solarino hanno arrestato un 44enne di Sortino poiché trovato in possesso di 50 grammi di

cocaina, un bilancino di precisione e 400 euro in contanti. Durante un posto di controllo i militari hanno fermato l’auto condotta dall’arrestato che si è subito dimostrato nervoso. I carabinieri hanno così effettuato la perquisizione e rinvenuto nel vano portaoggetti una bustina in plastica con lo stupefacente. E’ stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

La piazza dello spaccio

L’area di spaccio dove è stata portata a termine l’operazione è piuttosto vasta e soprattutto lucroso sotto l’aspetto degli affari.

Questo è il quartier generale di un gruppo finito nel settembre del 2020 nell’operazione antimafia Demetra, culminata con 27 arresti.

Gli indagati, inoltre, si erano resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro “piazza di spaccio” ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita

.