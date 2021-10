operazione della polizia di siracusa

Operazione antidroga della polizia tra via Immordini e via Amato

E’ una delle piazza dello spaccio più lucrose di Siracusa

La coca ed il crack nascosti in una grondaia

Nuovo blitz della polizia tra via Immordini e via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, considerata una delle zone di spaccio più lucrose di Siracusa. Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, si sono presentati nella tarda serata di ieri in quest’area, rinvenendo e sequestrando la droga nella disponibilità della complessa rete di spaccio.

Il blitz

Il primo controllo è scattato in via Immordini dopo che una pattuglia ha notato un giovane scappare poco dopo aver visto i poliziotti: gli agenti hanno passato al setaccio un’aiuola, rinvenendo tra i cespugli 21 dosi di hashish.

La droga nella grondaia

Poco dopo, le Volanti si sono recate in Santi Amato ed all’interno di una grondaia sono stati rintracciati 43 dosi di crack e 22 dosi di cocaina.

Una piazza dello spaccio molto calda

La zona di via Immordini è molto calda sotto l’aspetto dello spaccio. E’ stata al centro di un’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Catania culminata nel 2020 con l’operazione Demetra conclusasi con 27 arresti. Si scoprì che gli indagati avevano realizzato dei video pubblicati su Facebook con la frase “veniteci a trovare” rivolta ai consumatori di droga. Il gruppo di via Immordini, per attirare l’attenzione dei clienti, avevano inserito nel filmato la Statua della libertà che imbraccia un fucile mitragliatore al posto della fiaccola.

L’operazione in via Algeri

Nelle ore scorse, la polizia ha portato a termine un’altra operazione antidroga, questa volta in via Algeri, al centro di tanti traffici di stupefacenti. E’ stato arrestato un 25enne che aveva nella sua disponibilità 9 grammi di cocaina, 21 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 245 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.