indagine della squadra mobile di siracusa

Operazione antidroga della polizia in una palazzina di via Algeri

Scoperto uno spaccio nell’androne dell’immobile

E’ stato arrestato un giovane di 25 anni

Era stato fermato nei giorni scorsi per lo stesso motivo

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno interrotto lo spaccio in un androne di una palazzina in via Algeri, nella zona della Mazzarrona, a nord di Siracusa.

Arrestato per la seconda volta

E’ stato arrestato Samuel Battaglia, 25 anni, disoccupato, siracusano, che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Ci è ricascato il giovane, perché nei giorni scorsi, è stato fermato sempre per traffico di droga.

Il blitz nella palazzina

Nel corso del blitz, compiuto insieme al personale delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine di Catania gli inquirenti hanno rinvenuto 9 grammi di cocaina, 21 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 245 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Ai domiciliari

Tutto quanto era nella disponibilità del 25enne, che, come disposto dalla Procura, si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare che si terrà, nelle prossime ore, davanti al gip del Tribunale di Siracusa.

Nell’ambito della stessa operazione, è stato denunciato un uomo di 47 anni per evasione dai domiciliari mentre un altro giovane, 28 anni, è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di droga.

Traffico di droga in altra zona di Siracusa

Nei giorni scorsi, la polizia di Siracusa ha portato a termine una operazione antidroga ma in un’altra zona della città, in prossimità di via Arsenale.

Sono rimasti coinvolti una donna di 40 anni ed il genero: la prima arrestata, il secondo, denunciato. Entrambi, precedentemente, erano stati arrestati insieme ad altre due persone, la figlia della donna ed un loro amico al termine di una indagine che ha consentito di sequestrare oltre 7 kg di droga per un valore complessivo di circa 30 mila euro.