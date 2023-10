il dramma della madre

Tragedia ad Avola, nelle ore scorse, dove un giovane di 28 anni è stato trovato appeso ad una corda nella sua abitazione. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta di casa, che lui stesso aveva chiuso per portare a termine il suo drammatico piano di togliersi la vita.

La commissione della madre

Tutto si è consumato nell’arco di poco tempo: la madre lo aveva appena avvertito che sarebbe uscita, forse per andare a fare compere, fatto sta che, a conclusione della sua commissione, la donna è rientrata nel suo appartamento. Ha provato ad aprire, senza successo ed a quel punto avrebbe intuito qualcosa, per cui avrebbe iniziato a chiamare il figlio, sperando che aprisse.

L’arrivo dei vigili e la tragica scoperta

Non ottenendo alcuna risposta, la madre ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che poco dopo si sono presentati nell’abitazione della donna, che, era visibilmente scossa. I pompieri sono riusciti a forzare l’ingresso e sono stati loro a scoprire il corpo del ragazzo, il cui cuore aveva cessato di battere. I tentativi di strapparlo alla morte sono stati del tutto inutili.

Una sequenza drammatica ad Avola

Nei giorni scorsi, ad Avola si sono registrate altre due tragedie, dai contorni diversi rispetto a quelli che hanno interessato il 28enne. Un motociclista di 20 anni, Seby Sorbello, è deceduto nel corso di violentissimo incidente stradale che ha coinvolto un’altra moto: nello schianto, sulle cui cause sono al lavoro i carabinieri della stazione di Avola, il ragazzo è deceduto mentre un altro lotta tra la vita e la morte. Le immagini dello scontro hanno fatto il giro delle chat e destano ancora molta emozione. Qualche ora prima, sempre ad Avola, un 56enne, ha perso il controllo del suo scooter, finendo poi a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare, probabile che sia rimasto vittima di un malore.