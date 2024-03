raccolta fondi per rimpatrio della salma

C’è anche una donna originaria di Siracusa, Laura Fiorito, 43 anni, tra le vittime dell’omicidio avvenuto martedì scorso a Belmoplan, in Belize, in America centrale.

La tragedia

La notizia appare sui media locali e su qualche altro sito di informazione europeo ma non si comprende bene la dinamica della tragedia: secondo una prima ricostruzione il proprietario di un resort, americano-haitiano, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola al Market day, il mercato centrale Laura Fiorito, 43 anni, si trovava lì insieme al marito Salvo ed ai piccoli figli di 7 anni e di 11 anni e quell’uomo, poi tratto in arresto dalla polizia locale, avrebbe ospitato nella sua struttura la famiglia.

Le indagini

“Dal filmato si vede che incontra la famiglia e stringe loro le mani”, rivela il commissario Соmроl Wіllіаmѕ.

“Наnnо іnіzіаtо а соnvеrѕаrе e poi ha estratto l’arma ed ha iniziato a sparare, prіmа аll’uоmо mаncandolo. Pоі hа іnѕеguіtо lа dоnnа е lе hа ѕраrаtо dа dіѕtаnzа mоltо rаvvісіnаtа, dороdісhé hа іnѕеguіtо і bаmbіnі”, hа аggіuntо Соmроl intervistato da breakingbelizenews.com.

Il marito

“Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo”, scrive affranto sui social il marito Salvatore, pubblicando una serie di foto di momenti felici. “Ha portato gioia e felicità a così tante persone. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che sentiamo. Siamo sposati da oltre 20 anni e abbiamo creato tanti bei ricordi. Mi hai dato due bellissimi bambini, un dono degli dei. (..) Ci manchi così tanto. Il pensiero che non possiamo più tenerti tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile”, le sue strazianti parole.

La raccolta fondi per il rimpatrio

Per il rimpatrio della salma in Italia, amici olandesi di Laura e Salvo hanno avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia a coprire le ingenti spese