l'attività si trova a belvedere

Il titolare di un’attività commerciale di Siracusa, 58 anni, si è tolto la vita nel suo locale, a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe allontanato dalla sua famiglia per recarsi nello stabile ed a quel punto si è suicidato. Non vedendolo rientrare, qualcuno dei parenti si sarebbe allarmato fino alla tragica scoperta. Non è stato possibile tenerlo aggrappato alla vita ma la notizia della morte ha fatto rapidamente il giro della città.