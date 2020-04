Disposta l'ispezione cadaverica

E’ stato trovato morto il titolare di un maneggio Vincenzo Puglisi, 57 anni, di Avola, sul cui decesso ci sono le indagini dei carabinieri. La prima ipotesi dei militari, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, è che l’uomo possa essere rimasto vittima di un malore, del resto, come emerso nel corso degli interrogatori ai parenti, il cinquantasettenne era sotto cura e prendeva dei farmaci. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, a quanto pare il titolare del maneggio avrebbe visto alcuni parenti, poi, quando si è trovato da solo avrebbe avvertito un malore che lo ha stroncato.

I carabinieri di Avola, avvertiti da una chiamata alla sala operativa del comando provinciale di Siracusa, si sono recati sul posto constatando il decesso dell’uomo ma da una prima ricognizione sul cadavere non sarebbero emersi ferite provocate da armi da taglio o da fuoco. Il magistrato della Procura di Siracusa ha disposto l’ispezione cadaverica sul titolare del maneggio affinché non ci siano dubbi sulle ragioni del decesso. Un test importante che potrebbe anche evitare l’autopsia, in ogni caso i carabinieri, nel corso della serata di ieri hanno compiuto dei sopralluoghi non solo nel maneggio ma anche in prossimità dell’attività del cinquantasettenne.