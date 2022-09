Tragedia sfiorata a Pachino, mezzo dei rifiuti finisce contro banca, 2 feriti

19/09/2022

Tragedia sfiorata a Pachino con un mezzo della società che gestisce la nettezza urbana finito contro una vetrata della filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Aldo Moro, a Pachino.

Ferite due persone

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente, avvenuto stamane: ad avere la peggio sono state due donne che si trovavano in una macchina, travolta dal mezzo della ditta di rifiuti, che, in quel momento, era senza conducente. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’autista della società stava provvedendo alla raccolta dell’immondizia.

Travolte due auto

Il veicolo era fermo, poi, per cause da accertare, si è mosso, percorrendo un tratto di via Aldo Moro. Per fortuna, in quel momento, non c’erano pedoni ma il mezzo ha danneggiato due auto, quella con dentro le due donne, e poi un’altra, fino a quando si è fermato dopo aver infranto la vetrata dell’istituto bancario.

La paura dei passanti

Tante le persone che si sono riversate in strada per accertarsi che nessuno si fosse fatto male. Sono stati chiamati i soccorsi e nel giro di qualche minuto sono arrivate le ambulanze per prestare le prime cure alle due donne ma le loro condizioni non sarebbero gravi, stando ai primi accertamenti.

Le indagini sull’incidente

Ne è scaturita un’indagine per verificare le responsabilità dietro questo incidente: il conducente del mezzo della società dei rifiuti sarà sentito dagli inquirenti per ricostruire quanto accaduto.

