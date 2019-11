Le indagini della Polizia municipale

Tragedia sfiorata a Floridia, nella zona dello stadio comunale, dove l’auto di un anziano si è ribaltata. Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure alla vittima, le cui condizioni fisiche sono buone nonostante la gravità dell’incidente.

Gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per comprendere cosa sia successo, soprattutto per svelare cosa in che modo il conducente abbia perso il controllo del suo mezzo. Non si esclude che si sia distratto ed all’ultimo sarebbe stato costretto ad una manovra brusca, capace di capovolgere la sua macchina.

E’ possibile che, in questo incidente, sia coinvolto almeno un altro mezzo, molto, comunque, dipenderà dalla testimonianza dell’anziano e delle altre persone che hanno prestato le prime cure alla vittima. Sono stati compiuti dei rilievi per comprendere l’andatura del mezzo dell’anziano, del resto la velocità potrebbe avere avuto una parte importante in questa vicenda.

Per alcuni minuti, il traffico è stato rallentato, poi dopo circa mezz’ora la situazione è tornata alla normalità.