l'esplosione in via carlentini

Era un uomo riservato Vincenzo Failla, il 56enne operaio della Forestale vittima dell’esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Carlentini, nella zona alta di Sortino. Separato dalla moglie, con cui ha avuto un figlio, Failla coltivava la passione per la musica, in particolare era un fan di Shakira, la star colombiana che seguiva anche sulle pagine social.

Non era una persona con una vivace vita sociale, il tempo lo trascorreva con i familiari e qualche amico ma le modalità del suo decesso hanno creato sgomento nella piccola cittadina montana del Siracusano.

Non sarà eseguita autopsia

Per il medico legale, che ha compiuto nelle ore successive alla tragedia l’ispezione cadaverica sull’operaio della Forestale, non sarà necessaria l’autopsia. Le cause del decesso, secondo il consulente della Procura di Siracusa, sarebbero abbastanza evidenti. Secondo quanto emerso nella prima ricostruzione dei vigili del fuoco, ci sarebbe stata una fuga di gas nella casa a due piani di via Carlentini dove il 56enne viveva insieme alla sorella.

A questo punto, il corpo sarà, nelle prossime ore, dissequestrato per consentire alla famiglia dell’operaio di organizzare il funerale ma non dovrebbe esserci il lutto cittadino, secondo fonti accreditate del Comune.

L’esplosione e l’incendio

La fuga di gas ha scatenato un’esplosione e successivamente è scoppiato un incendio: il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dai pompieri sotto le macerie ma il suo cuore aveva già cessato di battere.

Sorella ustionata

La sorella è ricoverata al Cannizzaro di Catania per le ustioni riportate sul corpo e si trova in prognosi riservata. Da una prima ipotesi, le cause sulla fuga di gas sarebbero accidentali ma i carabinieri del comando provinciale ed i magistrati stanno compiendo tutti gli accertamenti prima di sciogliere la riserva.

Il rischio di un bilancio ben più pesante

“C’è il rammarico per una vita che se ne va. Dispiace per la famiglia Failla. Anche se poteva andare peggio per le altre famiglie che abitano vicino alla palazzina crollata – dice il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato – Grazie all’intervento della forestale e dei vigili del fuoco è stato scongiurato un danno maggiore”. Le altre case hanno subito dei danni ma per fortuna non si sono registrate altre vittime.

L’importanza dei vigili a Sortino

“La prontezza dei soccorsi – ha detto Nello Bongiovanni, esponente di Riva destra – è stata fondamentale. Negli anni scorsi, Sortino ottenne il distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco: una scelta che si è rilevata lungimirante, in quanto la sicurezza è uno dei principi cardini di un territorio”.