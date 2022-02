la denuncia del presidente di sortino al centro

Mentre è in corso la pianificazione per gli investimenti nella sanità nel Siracusa, grazie ai fondi del PNRR, a Sortino, Comune montano del Siracusano, il Poliambulatorio rischia di chiudere.

La denuncia è del presidente di Sortino al Centro, Sebastiano Bongiovanni, per cui la struttura, situata in via Libertà, è già carente di personale.

Crollano le prestazioni sanitarie

In questa struttura era possibile eseguire numerose prestazioni: analisi di Laboratorio, Cardiologia, Dermatologia,

Endocrinologia e Diabetologia, Nefrologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia e Diagnostica per Immagini.

“Ormai sono un ricordo poiché tantissime sono state eliminate ed alcune funzionano a singhiozzo” denuncia Bongiovanni.

Prenotazioni chiuse

Secondo quanto denunciato dal presidente di Sortino al Centro, da giorni non è possibile chiedere alcune prestazioni perché l’addetto allo sportello non c’è.

“L’addetto si assenta per svariati motivi per cui non possono essere rilasciati vari certificati come ad esempio l’esenzione ticket. Naturalmente – dice Bongiovanni – non vogliamo cercare capri espiatori, ma di sicuro siamo certi che ci risponderanno che nessuno è responsabile di nulla”.

“Il nostro Poliambulatorio è ridotto in questo modo nonostante un sindaco votato a furor di popolo ed un assessore comunale alla Sanità che è uno stimato dirigente dell’Asp (Vincenzo Bastante ndr) di Siracusa, è la cruda realtà – conclude il presidente di Sortino al Centro, Sebastiano Bongiovanni – di un paese incapace di reagire, e sottomesso agli interessi più forti”

Sanità nel Siracusano con il PNRR

Ecco cosa prevede il PNRR sulla sanità nel Siracusano dopo l’incontro in Commissione tra l’assessore alla Salute Razza e la deputazione regionale di Siracusa: 4 ospedali di comunità al presidio ospedaliero di Lentini, al Trigona di Noto e al Rizza di Siracusa ed a Pachino.

Inoltre, 12 case di comunità, ad Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo, Rosolini e due a Siracusa. Infine 4 centrali operative territoriali dislocate al Muscatello di Augusta, al Pta di Lentini, al Trigona di Noto e all’ex Onp di Siracusa.